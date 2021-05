Buffon confirma saída da Juventus e diz que está analisando aposentadoria

A segunda passagem de Gianluigi Buffon pela Juventus está perto de se encerrar. O goleiro anunciou nesta terça-feira (11) que vai deixar a equipe de Turim em definitivo ao final da temporada, quando acaba o contrato.

De acordo com Buffon, a despedida desta vez é definitiva. "O meu futuro está claro e traçado: este ano, essa bela e longa experiência com a Juventus terá um fim definitivo. Ou encontro uma situação que me motive ou paro de jogar e tenho uma experiência de vida diferente. Ainda estou refletindo", declarou.

"Recebi tudo e não podia pedir mais. É o fim de um ciclo", completou o goleiro, que tem 683 jogos pela Juve e atualmente é reserva do polonês Szczesny - participou de poucas partidas sob comando do técnico Pirlo. Um dos possíveis destino é o italiano Atalanta, que conta com Sportiello para a posição de titular.

Natural da cidade de Carrara, Gigi, como é apelidado Buffon, estreou profissionalmente no Parma, clube onde fez as categorias de base, em novembro de 1995. Em 2001 chegou na Juventus, onde ficou até 2018, quando foi para o Paris Saint-Germain jogar uma temporada apenas antes de retornar para Turim no ano seguinte.

