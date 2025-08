Bruno Tubarão recebe proposta da Indonésia, mas deseja seguir no Ceará

O atacante Bruno Tubarão, do Ceará, recebeu uma proposta oficial do Persija Jakarta, da Indonésia. Apesar da falta de espaço no elenco alvinegro, no entanto, o Diário do Nordeste apurou que o atleta não deseja deixar o clube cearense no momento. Logo, essa posição deve dificultar uma eventual saída.

Com 30 anos, o jogador chegou em Porangabuçu no início de 2025 após negociação com o Atlético-GO. A passagem enfrentou dificuldades, principalmente por conta de um problema físico em decorrência de uma contusão em 2024. Deste modo, Tubarão foi anunciado em janeiro e ficou apto apenas em abril.

Ao todo, foram oito jogos pelo Vovô na atual temporada, somando apenas 138 minutos. Para a posição, o técnico Léo Condé priorizou nomes no elenco como Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho e Aylon.

O departamento de futebol do Ceará também trabalha em busca de mais peças no mercado para o setor, com foco em um ponta e um centroavante. Até o momento, o único reforço anunciado foi o meia Vina, que será apresentado oficialmente em coletiva nesta quarta-feira (6).