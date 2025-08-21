Bruno Pacheco se pronuncia sobre boatos de festas e reafirma foco no Fortaleza

Bruno Pacheco, lateral-esquerdo do Fortaleza, se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira (21) sobre os boatos de que teria participado de uma festa organizada pelo jogador Vina, do Ceará, ex-companheiro de Pacheco no período em que defendeu o Vovô.

“É inverídico que eu tenha participado de festas ou eventos nos últimos dias. Eu não estive presente e não tive qualquer conhecimento, portanto, qualquer associação ao meu nome com estes episódios não correspondem à realidade”, disse Bruno em post no Instagram.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver membros de torcidas organizadas do Fortaleza comentando sobre os boatos da ida de Bruno Pacheco à festa, durante os protestos realizados na noite da última quarta-feira (20), após o desembarque do Leão.

“Reforço meu compromisso, respeito e profissionalismo que sempre tive com a instituição Fortaleza. Sigo preparado para representar o Clube com empenho e dedicação para sairmos da atual situação”, completou Bruno Pacheco na publicação.

PROTESTOS NA SEDE DO FORTALEZA

Um grupo de torcedores do Fortaleza esteve na sede do clube, no Pici, na noite desta quarta-feira (20) e fechou a saída do Centro de Excelência Alcides Santos, exigindo a presença de jogadores, comissão técnica e dirigentes.

O técnico português Renato Paiva foi em direção ao grupo e conversou com os torcedores, falando sobre o momento turbulento da equipe. O Fortaleza desembarcou nesta quarta após a eliminação para o Vélez Sarsfield na Libertadores, em Buenos Aires (ARG).

Antes disso, a torcida do Fortaleza havia protestado na chegada da delegação no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Os torcedores se concentraram na área de desembarque, mas os jogadores saíram pelo terminal de cargas.

No protesto, os torcedores exibiram faixas como “Elenco de várzea” e “Marcelo acabou a Paz”. Apenas integrantes da diretoria, rouparia e funcionários desembarcaram pela área onde estavam os torcedores. O diretor Sérgio Papellin foi cobrado pelos torcedores.