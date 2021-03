Bruno Pacheco projeta sequência da temporada e destaca busca por títulos: “importante para o clube"

A temporada 2021 é recheada para o Ceará. Com cinco competições a disputar, entre elas a Sul-Americana, o Vovô terá pela frente um calendário apertado, ainda em decorrência da pandemia da Covid-19.

As disputas já começaram, com a participação do Ceará no Campeonato Cearense – paralisado devido ao decreto governamental – e na Copa do Nordeste, tendo empatado no último sábado (20) com o Fortaleza em 0 a 0. Para o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, a temporada recheada é fruto do trabalho realizado em 2020.

“Uma temporada bem recheada, com competições importantes. Mas fomos nós quem nos colocamos nessas competições, provamos as nossas condições na temporada passada, e temos que buscar sim coisas grandes nessas competições. Buscar títulos, que é importante para a grandeza do clube, pelo investimento que foi feito nos jogadores que estão chegando e pelo trabalho que vem sendo feito desde o ano passado. Acho importante continuarmos o trabalho, claro que é um caminho muito difícil, mas temos condições de chegar sim.”

Na última temporada, Bruno Pacheco esteve entre os atletas que mais disputaram partidas no ano. Ao todo, foram 57 partidas (cerca de 4.936 minutos em campo). Com o acréscimo de mais uma competição no calendário alvinegro (a Sul-Americana), a diretoria do clube agiu para reforçar o elenco. Já foram 11 contratações para 2021. O lateral-esquerdo acredita que o rodízio será importante para “encher o tanque”.

“Na temporada passada nós tivemos vários jogos e competições, até me lembro que o Guto falava sobre “ter semanas cheias de trabalho” é que a gente iria poder encher o tanque e nossa equipe iria evoluir muito. E foi o que aconteceu. Então, essa temporada não será diferente, ainda mais com uma competição a mais para disputar. Então, todo mundo vai ter oportunidade de jogar, a diretoria está formando um elenco grande por causa disso, com jogadores chegando, para ter esse rodízio. Viagens, competições, o período de descanso se torna curto, então esse rodízio será importante para que quem esteja melhor entre dentro de campo 100%.”

Próximo adversário

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (25) pela Copa do Nordeste. O duelo diante do Botafogo-PB acontece no Estádio Almeidão, na Paraíba, e será válido pela 5ª rodada. Para Pacheco, respeitar o adversário e manter os pés no chão é fundamental para seguir entre os quatro primeiros colocados.

“A nossa equipe, esse ano, é a equipe a ser batida pelos adversários, pelo nosso título da temporada passada. A gente sabe o respeito que os adversários tem pela nossa equipe. Se a gente busca estar nas primeiras colocações na tabela, precisamos manter os pés no chão. Sabemos da dificuldade, sabemos que o Botafogo-PB está querendo subir na tabela também, então precisamos ter humildade e buscar a vitória.”