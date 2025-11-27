Diário do Nordeste
Bruno Pacheco passa por cirurgia após lesão no Fortaleza e só volta a jogar em 2026

Lateral-esquerdo fraturou a mão durante treinamento do Fortaleza no Pici

Escrito por
Daniel Farias e Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Foto: Davi Rocha/SVM

Bruno Pacheco, lateral-esquerdo do Fortaleza, foi submetido a uma cirurgia na mão esquerda nesta quarta-feira (26), informou o clube em nota na manhã desta quinta (27). Ele fraturou a mão durante um treinamento no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

O Diário do Nordeste apurou que, por conta dessa lesão, Bruno Pacheco está fora dos últimos três jogos que o Fortaleza fará na temporada 2025, nas três rodadas finais da Série A do Brasileirão, contra Atlético-MG, Corinthians e Botafogo. Ele só retorna em 2026.

“O procedimento foi bem sucedido e Bruno já segue os cuidados de recuperação em ambiente domiciliar. O atleta ficará sob supervisão intensiva do Departamento Médico, que estará acompanhando sua evolução diariamente”, disse o clube em nota.

Foto de Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

NÚMEROS DE BRUNO PACHECO PELO FORTALEZA

Bruno Pacheco, de 33 anos, é considerado o titular do Fortaleza na lateral-esquerda. Ao longo da temporada 2025, Pacheco disputou 29 partidas, somando um gol e duas assistências. Das 29 partidas, ele foi titular em todas elas.

Diante de sua ausência, o técnico argentino Martín Palermo tem optado pelo também lateral-esquerdo Diogo Barbosa para a vaga de Bruno Pacheco. Barbosa foi inclusive titular na partida contra o Red Bull Bragantino, vencida pelo Fortaleza.

LEIA A NOTA COMPLETA DO FORTALEZA

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi submetido a um tratamento cirúrgico na mão esquerda nesta quarta-feira (26) após uma fratura ocorrida durante as atividades de campo no dia anterior.

O procedimento foi bem sucedido e Bruno já segue os cuidados de recuperação em ambiente domiciliar.

O atleta ficará sob supervisão intensiva do Departamento Médico, que estará acompanhando sua evolução diariamente.

O Leão do Pici deseja uma rápida e boa recuperação ao nosso atleta Bruno Pacheco.

