Bruno Pacheco é novidade no Ceará e embarca para encarar Atlético-MG

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco será uma das novidades do Ceará para encarar o Atlético-MG. O jogador estava junto da delegação que embarcou na manhã desta sexta-feira (7) para o confronto válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com sequência negativa de quatro jogos sem vitória, a equipe alvinegra despistou no Aeroporto Pinto Martins. Pressionado pela campanha no Brasileirão, o Ceará pegou avião por um portão secundário na hora do embarque.

NÃO VIAJARAM

Desfalques certos para o confronto diante do Galo mineiro, o Ceará não poderá contar com Vina e Mendoza, que cumprem suspensão automática no domingo. Guilherme Castilho e Erick devem ocupar as vagas entre os titulares.

Outras dúvidas ficam por conta das condições de jogo de Lucas Ribeiro, Messias, Lindoso, Matheus Peixoto e o goleiro Richard, que estavam no último boletim do DM alvinegro. A comissão teve apenas um dia para avaliar a situação dos atletas para a partida.

RETORNO

Em contrapartida, Lucho González pode contar com o volante Richard, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Goiás. O jogador deve se juntar a Richardson e Guilherme Castilho no meio-campo alvinegro.

Legenda: David Ricardo foi quem ganhou oportunidade após a lesão de Lucas Ribeiro, no segundo tempo, contra o Goiás Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Diante do Esmeraldino, o zagueiro Lucas Ribeiro ganhou oportunidade na equipe titular. No segundo tempo, o jogador se lesionou em uma dividida de bola e teve que ser substituído. Lucho promoveu, assim, a entrada de David Ricardo, de 20 anos, que fez sua estréia na Série A.

