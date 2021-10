Bruno Pacheco diz que jogo contra Juventude é decisão na Série A

Retornando ao time titular do Ceará, após cumprir suspensão diante do Palmeiras, na última quarta-feira (20), o lateral-esquerdo Bruno Pacheco concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (22). Às vésperas do duelo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, Pacheco comentou sobre a proximidade do Alvinegro de Porangabuçu com a zona de rebaixamento, frisando a necessidade de reencontrar o caminho das vitórias.

Veja entrevista na íntegra

“Encaramos [o duelo contra o Juventude] como um jogo muito importante. Um confronto direto. Tivemos outras situações de pegarmos times para baixo e encontramos dificuldades. Sabemos a qualidade da equipe do Juventude, que também vai fazer um jogo de decisão. Temos que chamar a responsabilidade, sabemos da nossa qualidade, pois temos condições de vencer o adversário. Se queremos voltar a vencer, encontrar o caminho da vitória, precisaremos trabalhar bastante e manter os pés no chão.”

A ausência diante do Palmeiras, no entanto, não foi de "folga" para o lateral-esquerdo alvinegro. Bruno Pacheco relatou a continuidade do trabalho, destacando as atividades controladas e específicas.

“Quando você tem mais dias, não só para trabalhar, mas o descanso também é importante. Quando não jogamos, não ficamos sem fazer nada no clube, pelo contrário, fazemos um trabalho mais controlado, consegue fazer um trabalho mais específico. É importante para alinhar algumas coisas, ainda mais para uma sequência grande que tenho tido desde o ano passado, com o desgaste dos jogos e de viagens. Mas, nós temos um suporte muito grande, um staff, da fisiologia, nutrição, que nos deixa sempre bem.”

Na 14ª colocação, com 31 pontos, o Ceará volta a campo neste sábado (23) contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de derrota, o Alvinegro de Porangabuçu pode entra na zona de rebaixamento.