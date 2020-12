Bruno Pacheco destaca objetivo do Ceará e desafio contra Atlético/GO: "buscar coisas grandes"

A boa fase do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A, que vem valendo ao time a melhor campanha da história do clube nos pontos corridos em 24 rodadas disputadas, já fez o discurso alvinegro evoluir no sentindo de novas metas estabelecidas.

Para o lateral Bruno Pacheco, apesar de toda a dificuldade, a partida contra o Atlético/GO, neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, representa oportunidade para o Vovô emendar a terceira vitória consecutiva e colar de vez no grupo dos primeiros colocados.

"Temos pretensões no campeonato e queremos estar sempre na primeira parte da tabela. Não tem jogo fácil, todos são difíceis e não podemos desprezar o adversário, mas para buscar algo grande precisamos pontuar e buscar vitórias, ainda mais jogando em casa e num confronto direto. É uma partida importante para ficar nessa primeira parte da tabela e buscar coisas grandes", disse.

O lateral esquerdo valorizou o desempenho defensivo da equipe nos últimos jogos, quando tomou apenas 1 gol. "A gente trabalha muito independente dos gols tomados ou não. Temos muitos ajustes para fazer, a gente fica feliz nos dois últimos jogos, a parte defensiva vai bem. A gente tava se cobrando quando tomava os gols, via os vídeos e via os pontos que precisava trabalhar. Nesses dois últimos jogos melhorou, mas temos que procurar evoluir sempre".

Para a partida, o técnico Guto Ferreira não terá a presença do meia Vina, suspenso em virtude do terceiro cartão amarelo.