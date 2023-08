Bruno Pacheco destaca ambição do Fortaleza na Sul-Americana: 'Sabemos onde podemos chegar'

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco concedeu entrevista coletiva no Pici nesta segunda-feira (21) e projetou o duelo do Fortaleza contra o América/MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será na quinta-feira (24), às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) e o de volta, no dia 31, no Castelão.

O jogador advertiu sobre a qualidade do adversário, mas destacou também a ambição do Fortaleza na Sul-Americana.

"O primeiro jogo é de cautela e paciência sim, mas pode resolver muitas situações. Contra o Libertad foi assim, ao vencemos na ida e conseguirmos a classificação diante od nosso torcedor. E com a força do elenco, da torcida, esperamos conseguir a classificação. Serão dois jogos muito importantes, o primeiro vale de muita coisa", disse ele.

Confira a coletiva de Bruno Pacheco

Ambição tricolor

Sobre as ambições do Leão na 'Sula', Pacheco sonha com o título, em fazer história com o Fortaleza.

"O Fortaleza é respeitado em competições internacionais. Um clube que chegou na Libertadores, fez história, eliminou o Libertad na Sul-Americana, um clube forte em competições internacionais. Desejamos muito dar esse titulo ao clube, mas antes temos que passar pelo América. E com todo respeito, temos condições sim, mais temos que trabalhar muito para isso".

Legenda: Bruno Pacheco marcou seu 1º gol com a camisa do Fortaleza diante do Santos, no Castelão, no último dia 13, pela 19ª rodada da Série A Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Primeiro gol

Pacheco fez seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza na goleada de 4 a 0 diante do Santos, no Castelão. Ele comemorou o gol marcado e o momento no Leão.

"Comentavam que o único atleta que não tinha marcado gol era o Pacheco. Na comemoração fui abraçar os 'resenhas' Thiago Galhardo, Crispim. Eu falo que independentemente de poucos gols, é importante poder estar ajudando. Ninguém vai lembrar dos jogos que o Pacheco defendeu bem, tirou uma bola lá atrás. Fico feliz pelo gol e pela resenha".