Bruno Pacheco cita conversa com Vojvoda e celebra ida para o Fortaleza: 'Estou muito feliz'

Novo reforço do Fortaleza, Bruno Pacheco falou sobre a chegada ao clube. O lateral-esquerdo, anunciado nesta sexta-feira (16), também relembrou o tempo em que passou no Ceará, maior rival tricolor, e citou conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Estou muito feliz. Fui muito bem recebido aqui. Não foi uma decisão tão difícil de tomar assim. Você é bem acolhido, um projeto legal foi apresentado. Desde a primeira conversa com o professor Vojvoda, que já mostrava interesse de trabalhar comigo há algum tempo", disse o atleta de 31 anos.

"Não posso deixar de falar do Ceará, independente de rivalidade, sou grato por tudo que passei lá. É importante dizer. Digo isso do fundo do meu coração. Sou grato, fui profissonal, mas agora defendo as cores do Fortaleza. Espero que eu possa conquistar grandes títulos aqui pelo Fortaleza", concluiu Bruno.

Presidente do clube, Marcelo Paz detalhou a negociação e citou a vontade de Vojvoda em trabalhar com o lateral. O jogador é o segundo reforço anunciado pelo Tricolor com foco na temporada 2023, o primeiro foi Yago Pikachu. O Fortaleza se reapresenta no dia 26 de dezembro.

VEJA VÍDEO COMPLETO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte