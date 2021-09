Bruno Pacheco avalia primeira semana de trabalho de Tiago Nunes: "é uma metodologia diferente"

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (6) e avaliou a primeira semana de trabalho do técnico Tiago Nunes, destacando a metodologia de trabalho e a busca dos jogadores para assimilar as ideias do novo comandante do Ceará.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Ceará "É uma metodologia de trabalho totalmente diferente. Nós estamos tentando entender o trabalho do Tiago Nunes. Tivemos a primeira semana de trabalho com ele, uma semana muito intensa. Deu para sentir que não só nós jogadores, mas ele também está muito focado no trabalho, está querendo buscar bons resultados e querendo fazer história no clube e buscar evolução. Os trabalhos que ele tem feito tem tido muita rodagem de todos os atletas, para todo mundo se sentir importante."

O camisa 6 do Alvinegro de Porangabuçu comentou ainda sobre a importância das duas semanas sem atuar pela Série A do Campeonato Brasileiro para aumentar o conhecimento acerca do trabalho de Tiago Nunes. Bruno Pacheco destacou que, até o momento, o técnico gaúcho cobra intensidade e gosta de jogar com a bola.

"É um treinador que gosta de ficar com a bola, cobra intensidade tanto com a bola ou sem, mas temos mais uma semana para aperfeiçoar e conhecer cada vez mais o trabalho do Tiago Nunes. Essas semanas abertas são importantes para evoluir e continuar trabalhando."

Com 24 pontos conquistados em 18 partidas, o Ceará encerrou o 1° turno com um desempenho bom, na visão do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Porém, o camisa 6 ressaltou que a primeira parte da competição "poderia ter sido muito melhor".

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Ceará "Não foi um primeiro turno ruim, mas poderia ter sido muito melhor. Pelas peças que aqui estão, pelo elenco que temos, estamos insatisfeitos com o que estamos apresentado. Sabemos que podemos evoluir muito mais, apresentar muito mais. Deixamos a desejar em muitos jogos, tomamos alguns empates no final do jogo. Uma 8ª colocação não é ruim, mas sabemos que podemos buscar coisas melhores na competição."