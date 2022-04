Bruno Pacheco avalia disputa pela titularidade no Ceará e duelo com La Guaira: “buscar a vitória”

O Ceará Sporting Club entra em campo nesta terça-feira (12), pela Copa Sul-Americana. O time alvinegro está na Venezuela, onde enfrenta o Deportivo La Guaira, às 19h15, pela 2ª rodada do Grupo G. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco comentou sobre a expectativa do jogo e a briga pela nova vitória.

"A gente quer chegar lá na frente (na competição), e precisamos fazer por merecer. Temos um adversário muito difícil, a gente sabe que está na primeira colocação no campeonato (da Venezuela), que será muito difícil, mas temos condições de chegar aqui e fazer um bom jogo. Não será fácil, mas temos bastante qualidade. Estamos preparados e vamos buscar a vitória", declarou o defensor.

O Vovô defende a liderança após superar o Independiente-ARG por 1 a 0 - pelo Brasileirão, estreou com vitória contra Palmeiras. Em chave completada por General Caballero-PAR na Sula, apenas o líder da chaveamento ao término dos confrontos avança. Pacheco pediu humildade ao elenco.

"O professor Dorival chegou agora e está dando continuidade ao trabalho do Tiago (Nunes), ele fala isso, e a gente sabe que não é apenas responsabilidade do treinador, é dos atletas também. É ter os pés no chão, não é porque venceu o Palmeiras que está tudo certo. A gente tem que ter humildade, sabe da nossa qualidade e temos de ter humildade para buscar a evolução”, explicou o atleta.

O confronto em solo venezuelano é o 1º de três duelos no exterior que o Ceará irá fazer: também visita a Argentina e o Paraguai pela competição da Conmebol. O Diário do Nordeste acompanha o confronto com o La Guaira-VEN em tempo real, com transmissão ao vivo da Verdinha AM 810.

Confira a coletiva de Bruno Pacheco