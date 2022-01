Bruno Melo passa por exames e deve ser anunciado pelo Corinthians

O lateral-esquerdo Bruno Melo, do Fortaleza, deve ser anunciado em breve pelo Corinthians por empréstimo. Nesta segunda-feira, ele passou por exames clínicos e avaliações físicas no CT do Timão.

Bruno Melo tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2023 e vai assinar com o Corinthians por empréstimo de um ano. Um vídeo do jogador em uma esteira realizando testes físicos circula nas redes sociais.

A contratação dele teve o aval da comissão técnica do time paulista por ser polivalente, jogando como como lateral, zagueiro e volante. Bruno disputará posição com Fábio Santos e Lucas Piton.

Legenda: Bruno Melo fez exames e já vestiu a camisa do Corinthians Foto: Divulgação

No Tricolor

O jogador de 29 anos está desde 2015 no Fortaleza, onde completou a marca de 200 jogos em novembro. Em sete temporadas, participou da conquista de cinco títulos cearenses, uma Copa do Nordeste e um título da Série B do Campeonato Brasileiro, marcando 29 gols. Era um dos poucos remanescentes do elenco que garantiu o acesso do Leão do Pici para a Série B em 2017 e do grupo campeão brasileiro da Série B em 2018. Na última temporada, Bruno Melo disputou 39 partidas, sendo 24 como titular.