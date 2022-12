Bruno Melo não se apresenta ao Fortaleza e deve ser emprestado ao Goiás

O lateral-esquerdo Bruno Melo, não se apresentou ao Fortaleza na segunda-feira (26) e deve ser novamente emprestado pelo Tricolor de Aço. O jogador, que tem contrato com o Leão até 2024, deve jogar no Goiás em 2023.

Segundo o g.e, o jogador já está acertado com o Esmeraldino e é aguardado em Goiânia na próxima semana para fazer exames e assinar contrato.

Assim, Bruno Melo será companheiro de Felipe, que deixou o Fortaleza em definitivo e acertou com o Verdão.

Em 2022 no Timão

Em 2022, Bruno Melo jogou no Corinthians, emprestado pelo Fortaleza. Pelo Timão, foram apenas 13 jogos (ou 760 minutos), sendo apenas 7 como titular.

Legenda: Bruno Melo no Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Pelo Fortaleza

Bruno Melo jogou 210 partidas pelo Fortaleza e é o lateral com mais gols na história do clube, com 29. Nesta década vitoriosa, conquistou a Série B em 2018, a Copa do Nordeste em 2019, cinco títulos do Campeonato Cearense, nos anos de 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021, além de duas Taça do Campeões, em 2016 e 2017.

