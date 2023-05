Bruno Melo garante empate do Goiás e se torna zagueiro da Série A com mais gols na temporada

Lateral-esquerdo de origem, Bruno Melo foi emprestado pelo Fortaleza e atua como zagueiro no Goiás. O cearense foi autor do gol de empate do time diante do Bahia, neste sábado (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ao balançar a rede pela sexta vez, tornou-se o zagueiro da Série A de 2023 com mais gols na temporada até esta sétima rodada.

Após o Bahia abrir o placar com Everaldo, ainda no 1º tempo, Melo conseguiu o empate numa cobrança de falta de fora da área. A equipe está em 15º da tabela do Brasileirão, com 7 pontos.

Ao todo, são 22 partidas disputadas pela equipe no ano. Com seis gols, é o jogador da posição com mais tentos marcados. Ele também deu uma assistência. O jogador soma 82 bolas recuperadas e 24 interceptaçãoes, além de 89% de acerto no passe. Os números são do site Sofascore.

Nas redes sociais, Bruno Melo celebrou a boa fase na equipe goiana. "Feliz demais em poder ajudar a equipe com mais um gol. Seguimos na luta atrás dos nossos objetivos", escreveu em uma publicação.

O atleta de 30 anos, conhecido por marcar gols principalmente de bola parada e em jogadas aéreas, foi emprestado ao clube esmeraldino até o fim de 2023. Já o vínculo com o Tricolor do Pici vai até 2024.

O próximo confronto do Goiás será diante do Universitário, em mais uma rodada da Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h (de Brasília).

GOLS DE BRUNO MELO OCORRERAM NOS SEGUINTES JOGOS:

SÉRIE A

Bahia 1 - 1 Goiás

Goiás 2 - 1 Botafogo