Bruno Henrique passará por cirurgia e desfalca Flamengo por 10 a 12 meses

Após exames clínicos nesta segunda-feira (20), o Flamengo confirmou a necessidade de procedimento cirúrgico no joelho do atacante Bruno Henrique. Em post no seu perfil oficial no Twitter, o clube destacou que o prazo de recuperação será de 10 a 12 meses.

O atacante, de 31 anos, sofreu uma entorse no joelho durante disputa de bola na partida contra o Cuiabá, quarta-feira (15), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A. Vitinho entrou no lugar do camisa 27 que saiu de campo chorando aos 21 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o Flamengo venceu o Peixe Dourado por 2 a 0.

Com a lesão constatada pelo departamento médico rubro-negro na semana anterior, Bruno Henrique não viajou para Belo Horizonte (MG), onde os cariocas foram derrotados pelo Atlético (MG), por 2 a 0, no domingo.

O Flamengo ocupa a 14ª posição com 15 pontos ganhos. A equipe está a um ponto do Goiás (17º), que abre a zona de rebaixamento na tabela do Brasileirão Série A.