Bruno Henrique é operado, e Flamengo detalha recuperação do atleta

Bruno Henrique, do Flamengo, foi operado na manhã deste domingo (26), no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. O jogador sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito. Em nota, o clube carioca informou o detalhamento da recuperação do jogador, que deve desfalcar o clube entre 10 e 12 meses. Veja a tabela do Brasileirão.

O atacante deve receber alta já nesta segunda-feira (27) e iniciará tratamento fisioterápico. No procedimento, a equipe médica trabalhou nas reconstruções dos ligamentos cruzado anterior e colateral lateral, além do canto posterolateral do joelho.

VEJA A NOTA:

A lesão de Bruno Henrique ocorreu no jogo contra o Cuiabá, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta saiu de campo aos prantos, ainda aos 21 minutos do primeiro tempo.

O Flamengo tem 18 pontos e está em 7º no Campeonato Brasileiro. Agora, sob comando de Dorival Júnior, a equipe vai enfrentar o Tolima, na quarta-feira (29), pelas oitavas de final da Taça Libertadores.