Bruno Ferreira mantém o nível e é decisivo para Ceará garantir mais um ponto na Série B

Diante do Sampaio Corrêa, neste último domingo (25), o Ceará teve uma atuação bem abaixo do esperado e sofreu bastante para apenas empatar em 1 a 1 com a equipe maranhense. A Bolívia Querida teve chances para golear o Alvinegro, inclusive chegando a desperdiçar um pênalti. Na verdade, o goleiro Bruno Ferreira se agigantou e fez a defesa, assim como em diversas outras oportunidades em que evitou gols da equipe Tricolor.

Após a partida, o goleiro, que fez seu terceiro jogo pelo Vovô, mostrou toda sua felicidade em poder atuar com a camisa do Ceará e ajudar o time a conquistar pontos na Série B.

"Quando eu cheguei aqui falei que tinha que estar preparado, pois a oportunidade não avisa quando vai aparecer. Ela chegou e eu sou muito grato. Jogar nesse time não é fácil, é uma pressão muito grande, mas estou muito feliz por poder jogar no Ceará e por ter defendido o pênalti", afirmou.

Além do pênalti, Bruno ainda fez mais três grandes defesas, que evitaram a derrota alvinegra, mostrando novamente um grande nível de atuação. De acordo com o goleiro, o time enxerga o resultado com um misto de sensações, já que mesmo jogando mal ainda teve oportunidades para virar o jogo na reta final da partida.

"Acho que poderíamos ter tido um resultado melhor. Pelo pênalti, eu acho que foi até bom, mas tivemos uma chance ali no final do jogo e se tivéssemos caprichado um pouco mais sairíamos vitoriosos. Mas o futebol é assim, vamos ver o que erramos para não cometer novamente no próximo jogo. A Série B é muito difícil, um campeonato muito competitivo, mas vamos trabalhar bastante para ficar no grupo de cima", completou.

PRÓXIMO JOGO

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (28), às 19h, diante do Avaí, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B. O jogo marca o reencontro do Alvinegro de Porangabuçu com o ex-técnico Gustavo Morínigo, demitido no fim de abril.