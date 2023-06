Bruno Ferreira destaca disputa na meta alvinegra, mas assegura: ‘Melhor momento da minha vida’

Na disputa para permanecer na titularidade da meta alvinegra, o goleiro Bruno Ferreira avaliou oportunidade de vestir a camisa do Ceará. Na véspera da partida contra o Avaí, o jogador concedeu entrevista nesta terça-feira (27), no CT de Porangabuçu.

Com a lesão de Richard, Bruno Ferreira aproveitou as vezes que esteve entre os titulares. O atleta destaca o respeito na disputa pela vaga com Richard e revela melhor momento na carreira com a camisa do Vozão.

BRUNO FERREIRA Goleiro do Ceará “Acho que é o melhor momento da minha vida. Tudo o que eu vivi no Caxias esse ano e aqui, eu estou muito feliz. De verdade, eu não esperava jogar tão rápido aqui, mas a oportunidade chegou e eu estava preparado, estou muito feliz”, assegura.

Sampaio Corrêa, Bruno Ferreira foi importante para a manutenção do resultado, em São Luís. O arqueiro defendeu a penalidade e segurou o Diante do, Bruno Ferreira foi importante para a manutenção do resultado, em São Luís. O arqueiro defendeu a penalidade e segurou o empate em 1 a 1 com a Bolívia Querida , fora de casa.

PRESSÃO DA TORCIDA

Vindo na sequência de uma derrota e um empate, o Ceará quer melhorar o retrospecto com o apoio do torcedor. O arqueiro alvinegro acredita na chance de mudar a fita diante do Avaí.

“Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente tirar a pressão que é externa, que está vindo de fora. A gente trabalhou bastante, creio que esses dias de trabalho não foram apenas para um jogo, mas para campeonato todo. Então, estamos bem focados e a gente espera colocar tudo em prática”, aponta o goleiro.

VOZÃO MANDANTE

Em seis partidas na capital cearense, em jogos na Arena Castelão e no PV, o Ceará venceu duas e perdeu quatro. Com 33,3% de aproveitamento, a equipe tem baixo rendimento como mandante na Série B. Bruno ainda não sentiu a atmosfera de atuar ao lado da torcida alvinegra.

BRUNO FERREIRA Goleiro do Ceará “A gente faz excelentes jogos fora de casa, quando chega em casa a gente não consegue ter o mesmo desempenho. Mas eu acho que falta um pouquinho de sorte, às vezes, a gente não consegue fazer o gol no começo e tomamos primeiro e acaba atrapalhando”, avalia o camisa 94.

BONS NÚMEROS

A estreia pelo Ceará foi diante do Criciúma, quando o Alvinegro venceu por 2 a 1, no Heriberto Hulse. De lá para cá, o arqueiro atuou contra o Londrina e, no último jogo, frente ao Sampaio Corrêa. O atleta tem 14 defesas, 11 dentro da área, e um pênalti defendido nessas três partidas.

TITULARIDADE

Enquanto Richard segue tratando desconforto no músculo adutor da coxa, Bruno deve ser titular mais uma vez. Com 29 anos, o jogador espera ganhar a confiança de Barroca e se consolidar na meta alvinegra.

O Ceará entra em campo na quarta-feira (28) para encarar o Avaí, às 19h, na Arena Castelão. Para o duelo, Eduardo Barroca conta com cinco dúvidas. O treinador vai para o confronto com a pressão pelas atuações ruins da equipe.