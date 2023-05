Bruno Ferreira analisa sequência no Ceará e afirma: 'é a oportunidade da minha vida'

A boa vitória do Ceará diante do Criciúma, no último domingo, passou muito pelas mãos do goleiro Bruno Ferreira. Estreando com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu após Richard se lesionar ainda no aquecimento, Bruno, que foi eleito o melhor do Campeonato Gaúcho deste ano em sua posição, fez uma partida segura e foi muito bem quando acionado. Em entrevista coletiva, ele afirmou que estar no Ceará é a grande oportunidade da sua carreira.

‘Como eu disse quando cheguei, é a oportunidade da minha vida. Ela aconteceu e eu tinha que estar preparado. Agora é atuar bem e ficar tranquilo, pois jogar aqui nesse time, com essa camisa, é uma responsabilidade muito grande. Estou muito feliz com o meu momento, o meu desempenho e o resultado que conquistamos. Não sei quanto tempo o Richard vai ficar fora, mas espero ter uma sequência. Sempre respeitando ele e todos os companheiros, entendendo que quem decide é o Barroca’, disse

O arqueiro deve seguir como titular na equipe do Vovô que volta a campo para enfrentar o Londrina, nesta quarta-feira (24), às 19h, no Estádio do Café. Sobre a próxima partida, Bruno comentou que a vitória conquistada sobre o Criciúma eleva a confiança do Vozão para enfrentar a equipe paranaense.

‘Com certeza é muito importante o time estar bem e estrear com vitória. Isso nos dá mais confiança para tomar as decisões no setor defensivo. Sabemos que a equipe do Londrina é muito forte e competitiva. Em geral, os times aqui do Sul são assim, mas espero fazer um grande jogo para ajudar mais uma vez o Ceará e conquistar os três pontos’, finalizou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: