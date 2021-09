CBF define árbitro do jogo da volta entre Fortaleza x São Paulo pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Bruno Arleu (FIFA-RJ) para comandar o duelo decisivo entre Fortaleza x São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (CBF-RJ) serão os auxiliares.

O VAR será comandado por Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) e terá auxílio de Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ).

O confronto acontece na próxima quarta-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV Verdes Mares), SporTV e Premiere. Na ida, empate em 2 a 2.

Histórico de Bruno Arleu com o Fortaleza

Será a terceira partida do Fortaleza com arbitragem de Bruno Arleu na temporada 2021. O árbitro carioca esteve comandando o apito na vitória da equipe tricolor contra o Ceará, pela Copa do Brasil, e contra o RB Bragantino, na Série A do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, na temporada, Bruno Arleu comandou 10 partidas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sendo sete pela Série A, duas pela Copa do Brasil e uma pela Série B.

Escala de árbitros - Fortaleza x São Paulo

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - FIFA

Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - FIFA

Árbitro Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ

Quarto Árbitro: Grazianni Maciel Rocha - RJ

Quinto Árbitro: Cleberson do Nascimento Leite - CE

Analista de Campo: Paulo Silvio dos Santos - CE

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ

AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza - RJ

Observador de VAR: Renato Cardoso da Conceição - MG

Quality manager: Carlos Radmés Sousa da Silva - CE