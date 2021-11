Bruna Kajiya, Mika Sol e Carlos Mário "Bebê" brilham em estreia no Superkite Brasil 2021

No segundo dia de competições do Superkite Brasil 2021, que está sendo realizado na Praia do Cumbuco, no Ceará, a brasileira Mika Sol, atual campeã mundial, brilhou, venceu sua bateria e avançou diretamente para a semifinal. Já em primeiro na bateria, Mika resolveu arriscar e no último salto e fez uma manobra perfeita, conseguindo a primeira nota 10 da competição, entre masculino e feminino. Mika também fez o maior combinado de notas até o momento, com 33.43.

Ainda no feminino, a super campeã Bruna Kajiya venceu facilmente sua bateria e avançou direto para as semis. Estefânia Rosa também estreou nesta quinta, ficou em segundo na sua bateria de oitavas de final e está nas quartas. Fechando o quadro brasileiro na modalidade feminino, Luiza Crispim, de apenas 15 anos, precisou de uma bateria de repescagem para avançar às oitavas. Ela foi bem nessa fase e avançou para as quartas.

Já no masculino, foi dia de estreia para o tricampeão mundial Carlos Mário "Bebê", que correspondeu às expectativas e venceu com tranquilidade sua bateria. Outro brasileiro que venceu sua bateria foi o vice campeão do Superkite 2020, Manoel Soares, os dois avançaram direto para as quartas de final.

Outros brasileiros que caíram na água foram Alex Neto, Erick Anderson, Guilherme Costa e Matheus Mendez, que precisaram passar por baterias extras para chegarem às quartas de final. A sensação do primeiro dia, Davi Ribeiro, de apenas 13 anos, não conseguiu repetir o desempenho e acabou eliminado.

Com brasileiros dando show, a competição continua nesta sexta (12), com as baterias das quartas de final no masculino e feminino.