Brighton x Tottenham: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Brighton enfrenta o Tottenham nesta quarta-feira (16), às 16h30 (de Brasília), no The American Express Community Stadium, em Falmer, em jogo atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, o Brighton está na 12ª posição, com 33 pontos. O Tottenham é o 8º colocado, com 45.

Onde vai passar

A partida tem transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Brighton: Robert Sanchez; Lamptey, Veltman, Dunk e Cucurella; Alzate, Bissouma, e Mac Allister; March, Trossard e Maupay. Técnico: Graham Potter.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies e Reguilón; Doherty, Bentancur e Hojbjerg; Kulusevski, Son e Harry Kane. Técnico: Antonio Conte.

Brighton x Tottenham

Local: The American Express Community Stadium, em Falmer.

Data: 16h30 (de Brasília), quarta-feira, 16 de março.

16h30 (de Brasília), quarta-feira, 16 de março. Árbitro: R. Jones.

R. Jones. Transmissão: Star+.