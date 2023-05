Brighton x Manchester City ao vivo: acompanhe tempo real

Brighton e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira (24), às 16h de Brasília, no Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O Brighton é o atual sexto colocado com 61 pontos ganhos em 36 jogos e ainda busca garantir sua vaga na Liga Europa da próxima temporada. Um empate diante do City garante a classificação.

Já o Manchester City foi campeão inglês no último sábado, com a derrota do Arsenal, e entra em campo apenas para cumprir tabela. O foco da equipe de Pep Guardiola está agora nas finais da Copa da Inglaterra, diante do Manchester United, no dia 03 de junho, e da Liga dos Campeões da Europa, diante da Inter de Milão, dia 10.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN, Star+

BRIGHTON X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA

Competição: 37ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove

Data: 24/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)