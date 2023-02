Briga de torcidas organizadas Mancha Verde e Gaviões da Fiel deixam duas pessoas feridas

As principais torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians se confrontaram após rodada do Paulistão na última sexta-feira, (10), na Avenida das Juntas Provisórias e do Estado, no Ipiranga, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar não houve mortes e ninguém foi preso, mas duas pessoas foram levadas ao hospital.

Em nota a Polícia Militar de São Paulo se pronunciou e comentou sobre o ocorrido entre a Marcha Verde e Gaviões da Fiel, torcidas de Palmeiras e Corinthians, respectivamente.

"Duas pessoas foram agredidas na rua Barão de Resende, no bairro do Ipiranga, por volta da 1h20, provavelmente vítimas desta briga entre torcedores de Palmeiras e Corinthians. Foram socorridas uma na Santa Casa da Misericórdia, e outra no Pronto Socorro do Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara. Não houve detidos".

Durante o confronto alguns instrumentos da bateria corintiana foram roubado por membros da Mancha Verde e publicados nas redes sociais. Segundo os torcedores que estavam presentes, a torcida do Palmeiras teria organizado, previamente, um plano para atacar os torcedores do Corinthians.

Um ônibus da Gaviões foi destruído e diversos torcedores saíram feridos do local.