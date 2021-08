Brentford vence Arsenal por 2 a 0 no retorno à elite do futebol inglês após 74 anos

O duelo de abertura do Campeonato Inglês 2021-2022 foi de surpresa. O Brentford, recém-promovido à Premier League, venceu o Arsenal, nesta sexta-feira (13), por 2 a 0. Sergi Canos e Norgaard marcaram os gols da partida.

A equipe londrina retornou à elite do futebol inglês após 74 anos. O Brentford disputou sua primeira partida de Premier League na história e conquistou uma vitória importantíssima contra uma das equipes do 'Big Six'.

O complemento da rodada do Campeonato Inglês acontece neste sábado (14) e domingo (15).

Campeonato Alemão

A sexta-feira (13) também marcou o início da Bundesliga (Campeonato Alemão). O Bayern de Munique, atual campeão nacional, empatou em 1 a 1, contra o Borussia Mönchengladbach. Plea e Lewandowski marcaram os gols da partida.

O duelo marcou a estreia do técnico Julian Nagelsmann, ex-RB Leipzig, no comando do Bayern de Munique e o retorno do público aos estádios do país.

Legenda: Bayern empatou com o Borussia Mönchengladbach na abertura do Campeonato Alemão Foto: INA FASSBENDER / AFP

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte