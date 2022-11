Brasília x Rede Cuca pela Superliga de vôlei: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca encara o Brasília em jogo da 4ª rodada da Superliga masculina de vôlei. Os times se enfrentam nesta terça-feira (8), no Sesi Taguatinga, na capital federal. As equipes entram em quadra a partir das 19h (de Brasília) e buscam a primeira vitória no torneio.

Como chega o Rede Cuca?

O Rede Cuca é o primeiro representante do Ceará na competição. A equipe foi vencida por Cruzeiro, Campinas e Araguari nas rodadas anteriores e segue na busca pela primeira vitória no torneio. Agora, o time vai disputar o primeiro de uma sequência de três partidas longe de casa. Depois do Brasília, o grupo enfrenta o Suzano e o Guarulhos. Veja a tabela de jogos.

Na tabela, a equipe está em 11º lugar, ainda não somou nenhum ponto, mas conseguiu vencer o primeiro set no torneio na rodada anterior. O técnico Marcelo Negrão avalia o desempenho do time e fala da expectativa para o duelo contra o adversário direto.

“Nenhum jogo vai ser fácil. Agora, é claro, que a nossa equipe está numa nítida crescente. Viemos de dois jogos contra duas grandes equipes, uma campeã mundial e uma campeã paulista, depois um confronto direto contra Araguari, onde a gente já mostrou um conjunto melhor, que subimos um degrau. Agora, contra o Brasília, a gente espera também um degrau a mais. Ou seja, o time está melhorando. Temos que ter paciência, mas a gente está no caminho certo”, avaliou o treinador.

Como chega o Brasília?

Assim como o Rede Cuca, o Brasília também busca a primeira vitória na Superliga e tem como foco a classificação para os playoffs. Adrián Goide é o principal destaque do time. O time é comandado pelo técnico Marcelo Thiessen e está em último na tabela. A equipe ainda não somou pontos e sequer venceu algum set. Nas três primeiras rodadas, o time brasiliense foi vencido por Minas, São José dos Campos e Campinas.

ONDE ASSISTIR:

O Canal Vôlei Brasil vai transmitir a partida. O Diário do Nordeste também acompanha o duelo em tempo real.

EQUIPES:

Rede Cuca: Evandro, Tiago Saunders, Erick Barbosa, Reinaldo Outeiro, Vitor Yudi, Hevaldo e Sérgio Gason (ponteiros); Guilherme “Tuba”, Paulo Lamounier e Jonas Neves (levantadores); Frank Bastos, Mikael Moraes, Gabriel Mussi, Lucas Sousa, Victor Moreira (centrais); Nairton Silva, Gustavo Moura, Reynaldo Green (opostos) e Caio Lessa, Raphinha Gonçalves (líberos). Técnico: Marcelo Negrão.

Brasília: David, Diego, Giovane (centrais); Robinho, Rafael, Isaac, Jerson, Luan Mota, (ponteiros); Luanzinho, Goide, Marins (levantadores); Marcos (centrais); Matheus, Thiago (líberos); Vitão, Renato (oposto). Técnico: Marcelo Thiessen.

FICHA TÉCNICA:

Brasília Vôlei x Rede Cuca

Data e hora: 08/11, terça-feira, às 19h (de Brasília)

Local: Sesi Taguatinga, em Brasília (DF)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte