Brasília perde força para ser sede da Supercopa do Brasil após ataques

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), se reunirá com Flamengo e Palmeiras nesta terça-feira para definir a sede da Supercopa do Brasil de 2023. Há uma preocupação da entidade com Brasília, que é uma das candidatas e favoritas a receber a decisão em jogo único, após os atos terroristas bolsonaristas no último domingo no Distrito Federal.

A Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro, entre o Palmeiras, atual campeão do Brasileirão, e Flamengo, vencedor da Copa do Brasil.

Outras candidatas

As cidades de Recife, Salvador são as outras alternativas trabalhadas pela CBF em detrimento a Brasília. As invasões aos três poderes, no último domingo, e a decretação da intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro, a capital, tratada até então como a favorita para sediar a decisão entre paulistas e cariocas, perdeu força no páreo.

A Supercopa

A Supercopa do Brasil voltou a ser organizada pela CBF entre 2020, reunindo os campeões da Série A do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior como abertura da temporada. Em 2020, o Flamengo venceu o Athletico, por 3 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília.

Em 2021, no mesmo local, o Rubro-Negro bateu o Palmeiras, nos pênaltis, em decisão disputada sem público por conta da pandemia de Covid-19. Na última edição, em 2022, a sede da final entre Flamengo e Atlético-MG foi alvo de imbróglio e troca de acusações entre as diretorias. O Galo, nos pênaltis, levou a melhor no jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá.