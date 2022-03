Brasileiros irão disputar Open Internacional Swimming da Argentina em abril

Os atletas Henrique Gurgel e Sheldon Breno seguem no dia 7 de abril para Buenos Aires, sede do Open Internacional Swimming da Argentina 2022 que reune os melhores atletas da América do Sul. A competição será disputada nos dias 9 a 10 de abril.

A disputa acontece sábado e domingo, no parque aquático do Centro Nacional de Alto Rendimento de Buenos Aires e contará para o ranking internacional de natação. Participarão os tradicionais clubes argentinos River Plate, Independente, Boca Juniors e mais os países da Colômbia, Chile, México e Paraguai.

O evento em Buenos Aires, que tem o aval do International Paralympic Committee (IPC). Somente atletas com status ativo no Sistema de Licenciamento do IPC (SDMS) terão seus resultados reconhecidos para recordes e rankings.

Brasileiros

Gurgel é multicampeão da Associação Cearense do Esporte Adaptado (ACEA) e do Fortaleza Esporte Clube de Natação Paralímpica, e Sheldon é atleta da (ACEA) e Campeão Brasileiro.

Henrique ira competir nas provas os 150m medley, 100m livres, 200m livres, 50m costa e 50m e o atleta Sheldon Breno ira disputar as provas dos 100m costas e livre, 100m peito, 400m, 50m livres.

Nesta competição, Henrique Gurgel já faturou medalhas de ouro, prata e bronze nas últimas edições de 2017, 2018. Já o atleta Sheldon Breno ira estrear nas competições internacionais da Argentina.