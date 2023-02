Brasileiro Willian Arão, jogador do Fenerbahçe, relata tristeza e luto após terremoto na Turquia

O jogador brasileiro Willian Arão, que atualmente joga no Fenerbahçe e mora em Istambul, na Turquia, relatou tristeza e luto após terremoto no país. Um terremoto de 7,8 de magnitude na região central da Turquia deixou mais de 2 mil mortos na manhã desta segunda-feira (6). Ele concedeu entrevista à GloboNews e relatou a desolação que tomou conta do país.

"Os turcos e nós também estamos recebendo de uma forma devastadora porque é uma tragédia sem precedente. Eles são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentar ajudar para tentar prestar serviço de alguma forma. Companheiros nossos de trabalho estão soterrados, suas famílias também, então é uma tragédia imensa", afirmou Arão.

Tranquilizou a família

O brasileiro está em Istambul e concentrado para o jogo contra o Konyaspor, que seria nesta segunda-feira (6), mas toda rodada do Campeonato Turco foi adiada. Ele relatou com conversou com os familiares para saber se estava tudo bem.

"Eu não senti, a gente não sentiu o tremor aqui em Istambul. Depois de saber, tranquilizei a família, perguntei como a minha família aqui em Istambul estava, porque, como a gente tinha jogo, eu estava concentrado. Depois também falei com os meus irmãos, falei com o meu pai, dizendo que estava tudo bem. Mas a gente jogou nessa cidade, em Gaziantep há semanas, e provavelmente muitas dessas pessoas estavam no estádio também."

Desaparecidos

O jogador ainda relatou sobre os moradores estarem se unindo para ajudar nas buscas pelos soterrados nas áreas atingidas.

"Tem muita gente se mobilizando, já tem muita gente saindo propriamente de Istambul, que é propriamente onde eu vivo, indo pra lá [área mais afetada], ajudando, todo mundo de alguma forma tentando ajudar. Eu consegui ver o pessoal do clube tentando bolar uma estratégia pra ver como nós, jogadores e o próprio clube, poderíamos ajudar de alguma forma".