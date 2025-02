Brasileiro Vitor Chaves desiste do Arnold Clasic Ohio 2025 após ser furtado: 'Decepção'

"O AirPod estava o tempo todo no aeroporto, no mesmo local onde meu voo desembarcou. Ou seja, algum funcionário da equipe de limpeza pegou minha pochete, mas deixou lá no aeroporto por 1, 2, 3 dias e ninguém achou. A Latam enviou alguns funcionários no local para fazer varredura e tentar encontrar, mas não encontraram. Ou seja, quem escondeu, sabia onde estava, até que um certo dia conseguiram tirar eles do aeroporto. Comuniquei à polícia, que foi na casa onde estava o meu AirPod, fez a varredura lá e não encontraram nem o meu AirPod e nem meus documentos", disse no vídeo.