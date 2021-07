Brasileiro Keno Marley perde luta e chance de conquistar primeira medalha olímpica

O boxeador brasileiro Keno Marley Machado, 21, foi derrotado nesta sexta-feira (30) e perdeu a chance de conquistar uma medalha na categoria até 81 kg nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

O britânico Benjamin Whittaker, 24 venceu o primeiro round na opinião de três dos cinco juízes da luta. No segundo, foi ao contrário, com triunfo do brasileiro. Os juízes decretaram a vitória de Whittaker no round final.

O brasileiro, natural de Salvador (BA), lamentou muito a derrota no momento do anúncio. Se avançasse, Keno já garantiria pelo menos uma medalha, já que no boxe não há disputa pelo terceiro lugar -quem perde na semifinal recebe o bronze.

"Eu cometi alguns erros em alguns momentos da luta e que acarretaram na minha derrota, mas estou bem, feliz", afirmou ele ao SporTV após a luta.

Reclamação

Em uma edição dos Jogos que muito já se reclamou do julgamento dos juízes, o brasileiro adotou postura diferente.

"Em questão de resultado, isso é algo complicado, temos que analisar e não podemos julgar os juízes. Eu cometi erros", analisou. Finalmente, projetou um futuro no boxe que, se depender dele, ainda será longo.

"Tem Paris-2024, tenho apenas 21 anos e bastante tempo para trabalhar e quem sabe uma ou duas Olimpíadas para disputar", completou, pouco antes de agradecer o apoio que recebeu de pessoas do Recôncavo Baiano, da Bahia e de todo o Brasil.

