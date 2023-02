Brasileiro Gabriel Martinelli renova contrato com o Arsenal

O atacante brasileiro Gabriel Martinelli renovou o contrato como Arsenal, anunciou nesta sexta-feira (3) o líder da Premier League, com uma duração adicional de quatro anos e meio, segundo aimprensa britânica.

"Gabriel Martinelli assinou um novo contrato com o clube, assumindo um compromisso de longo prazo conosco", afirma um comunicado divulgado pelo clube londrino, que tem a tradição de não revelar as datas dos vínculos com seus atletas.

Brilho no Arsenal

O jogador de 21 anos, que chegou há três anos e meio ao Arsenal, é uma peça fundamental no ataque dos Gunners. Ele já disputou 111 partidas pelo clube. Integrante da seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Martinelli também disputou a Copa do Mundo do Catar-2022.

"Estamos muito felizes que 'Gabi' tenha assinado um novo contrato longo. Os nossos torcedores veem a qualidade e a energia que apresenta cada vez que veste o nosso uniforme", afirmou o técnico Mikel Arteta,citado no comunicado.

"Ainda é muito jovem e sabemos que ainda vai proporcionar muitas coisas (...) Estamos impacientes para continuar desenvolvendo seu imenso talento”, completou

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil