Brasileiro Feminino Sub-20 começa dia 3 de maio; veja tabela de Ceará e Fortaleza

Com novo formato, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. O torneio terá início no dia 3 de maio, próxima terça-feira, e terá a participação de 24 clubes. Ceará e Fortaleza estão na disputa. Os jogos serão realizados em Santana de Parnaíba (SP).

Ceará, Fortaleza e Botafogo-PB representam o Nordeste na disputa. Corinthians, Ferroviária-SP, Santos , São Paulo, Atlético-MG, Flamengo, Kindermann-SC, Grêmio e Internacional são alguns dos destaques da competição.

A primeira edição no novo formato traz mudanças na faixa etária. Isso para que o processo de formação das atletas seja maior e não sofra interrupção. A competição foi disputada na categoria sub-18 nos últimos três anos.

Na primeira fase da competição, as equipes estão divididas em seis grupos formados por quatro clubes cada. Estes fazem seis jogos de pontos corridos. Oito times avançam na competição: os seis primeiros de cada chave e os dois melhores segundos colocados.

Divisão de grupos

Grupo A: Atlético-GO, Cuiabá, Minas Brasília-DF e São Paulo

Grupo B: Botafogo-PB, Corinthians, Juventude e Kidermann-SC

Grupo C: Atlético-MG, Ferroviária-SP, Fortaleza e Vasco

Grupo D: América-MG, Coritiba, Grêmio e Internacional

Grupo E: Cresspom-DF, Flamengo, Fluminense e Goiás

Grupo F: Botafogo, Ceará, ESMAC-PA e Santos

A primeira fase ocorre até dia 14 de maio. Na semana seguinte, inicia a segunda etapa da competição - com duelos marcados para os dias 23, 25 e 27 de maio. As últimas etapas, com as semifinais e finais, acontecem entre junho e início de julho.

JOGOS DA 1ª FASE

3 de maio (Terça-feira)

8h30: Cuiabá x São Paulo

10h30: Atlético-GO x Minas Brasília-DF

14h00: Juventude x Corinthians

16h: Botafogo-PB x Kidermann-SC

18h30: Atlético-MG x Ferroviária-SP

20h30: Fortaleza x Vasco

4 de maio (Quarta-feira)

8h30: América-MG x Internacional

10h30: Grêmio x Coritiba

14h: Flamengo x Fluminense

16h: Cresspom-DF x Goiás

18h30: Botafogo x Santos

20h30: Ceará x ESMAC-PA

5 de maio (Quinta-feira)

8h30: Juventude x Botafogo-PB

10h30: Corinthians x Kindermann-SC

14h00: Atlético-MG x Fortaleza

16h00: Ferroviária-SP x Vasco

18h30: Cuiabá x Atlético-GO

20h30: São Paulo x Minas Brasília-DF

6 de maio (Sexta-feira)

8h30: Flamengo x Cresspom-DF

10h30: Fluminense x Goiás

14h00: Botafogo x Ceará

16h00: Santos x ESMAC-PA

18h30: América-MG x Grêmio

20h30: Internacional x Coritiba

7 de maio (Sábado)

8h30: Vasco x Atlético-MG

10h30: Fortaleza x Ferroviária-SP

14h00: Minas Brasília-DF x Cuiabá

16h00: Atlético-GO x São Paulo

18h30: Kindermann-SC x Juventude

20h30: Botafogo-PB x Corinthians

8 de maio (Domingo)

8h30: ESMAC-PA x Botafogo

10h30: Ceará x Santos

14h: Coritiba x América-MG

16h: Grêmio x Internacional

18h30: Goiás x Flamengo

20h30: Cresspom DF x Fluminense

9 de maio (Segunda-feira)

8h30: Atlético-MG x Vasco

10h30: Ferroviária-SP x Fortaleza

14h00: Cuiabá x Minas Brasília-DF

16h00: São Paulo x Atlético-GO

18h30: Juventude x Kindermann-SC

20h30: Corinthians x Botafogo-PB

Terça-feira: 10 de maio

8h30: Botafogo x ESMAC

10h30: Santos x Ceará

14h: América-MG x Coritiba

16h: Internacional x Grêmio

8h30: Flamengo x Goiás

20h30: Fluminense x Cresspom-DF

Quarta-feira: 11 de maio

8h30: Minas Brasília-DF x São Paulo

10h30: Atlético-GO x Cuiabá

14h: Botafogo-PB x Juventude

16h: Kindermann-SC x Corinthians

18h30: Fortaleza x Atlético-MG

20h30: Vasco x Ferroviária-SP

Quinta-feira: 12 de maio

8h30: Grêmio x América-MG

10h30: Coritiba x Internacional

14h: Cresspom-DF x Flamengo

16h: Goiás x Fluminense

18h30: Ceará x Botafogo

20h30: ESMAC-PA x Santos

Sexta-feira: 13 de maio

8h30: Kindermann-SC x Botafogo-PB

10h30: Corinthians x Juventude

14h: Vasco x Fortaleza

16h: Ferroviária-SP x Atlético-MG

18h30: Minas Brasília-DF x Atlético-GO

20h30: São Paulo x Cuiabá

Sábado: 14 de maio

8h30: Goiás x Cresspom-DF

10h30: Fluminense x Flamengo

14h: ESMAC-PA x Ceará

16h: Santos x Botafogo

18h30: Coritiba x Grêmio

20h30: Internacional x América-MG

