Brasileiro desfalca Real Madrid contra o Girona por desconforto muscular; veja

Depois de enfrentar o Getafe e o Athletic Bilbao, o atacante Rodrygo volta a desfalcar o Real Madrid. O brasileiro sentiu novamente desconforto muscular na perna esquerda e nem viajou a Girona, onde os comandados pelo técnico Carlo Ancelotti enfrentam o time local, neste sábado (7), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.



A extensão exata da lesão de Rodrygo ainda não é conhecida, e o jogador ainda será submetido a exames para um diagnóstico mais preciso. O atacante já havia perdido uma partida pelo Espanhol, contra o Leganés, e outra pela Liga dos Campeões, contra o Liverpool, no final de novembro devido ao problema na perna.

Legenda: Rodrygo, atacante do Real Madrid Foto: ANDER GILLENEA / AFP



Depois de enfrentar o Girona, o Real Madrid tem outro compromisso importante pela Liga dos Campeões. O atual campeão enfrenta a Atalanta, na Itália, na terça-feira. O time espanhol ocupa apenas o 24º lugar na primeira fase da competição, que tem 36 times. No Espanhol, o Real tem 33 pontos em 15 jogos. O líder Barcelona acumula 37 pontos em 16 partidas.



Com a ausência de Rodrygo, o jovem Daniel Yáñez, de 17 anos, foi chamado para compor a delegação. Ele é destaque da Uefa Youth League, com quatro gols em cinco jogos, e já jogou pelo Real Madrid Castilla, sob comando de Raúl González Blanco, ex-atacante que é o terceiro maior artilheiro do Real Madrid, atrás somente Cristiano Ronaldo e Benzema.