Brasileirão supera Premier League e é eleito a liga de futebol mais forte do mundo; veja ranking

A Série A do Campeonato Brasileiro foi eleita a liga nacional mais forte do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O prêmio é referente ao ano de 2022.

Na ocasião, o Palmeiras se sagrou campeão nacional. Vale ressaltar ainda que a 1ª divisão também conquistou a categoria em 2021, quando o Atlético-MG ficou com o título. A explicação para o resultado é que um dos critérios adotados é o desempenho dos times nos torneios continentais.

Assim, o fato dos representantes brasileiros apresentaram bons rendimentos na Sul-Americana e na Libertadores serve como parâmetro para indicar que o Brasileirão tem equipes de bom nível. O dado o deixa na frente das ligas milionárias como Premier League, na Inglaterra.

Ligas mais fortes do mundo, segundo a IFFHS