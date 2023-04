Brasileirão Série A: veja quais jogos são investigados por suspeita de manipulação em 2022

Seis partidas da Série A do Brasileirão de 2022 estão sob suspeita de manipulação de resultados. A segunda fase da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, informou a lista de jogos. Outros quatro campeonatos estaduais também estão sendo investigados.

POSSÍVEIS JOGOS MANIPULADOS NA SÉRIE A:

36ª Santos x Avaí (5/11) - jogador do Santos foi assediado para tomar um cartão amarelo; 36ª Red Bull Bragantino x América Mineiro (5/11) - atleta do Bragantino foi abordado para tomar um cartão amarelo; 36ª Goiás x Juventude (5/11) - dois jogadores do Juventude foram assediados para tomar cartões amarelos; 36ª Cuiabá x Palmeiras (5/11) - jogador do Cuiabá foi assediado para tomar cartão amarelo; 37ª Santos x Botafogo (10/11) - atleta do Santos foi assediado para tomar cartão vermelho; 26ª Juventude x Palmeiras (10/9) - jogador do Juventude foi assediado para tomar cartão amarelo.

Dos seis jogos sob investigação, quatro foram na rodada 36 da competição, um na 37ª e outro na 26ª. De acordo com a promotoria, ainda não é possível afirmar se os atletas realmente receberam dinheiro para modificar os resultados. No entanto, confirmaram as ofertas por parte dos apostadores.

POSSÍVEIS JOGOS MANIPULADODOS DE ESTADUAIS:

Campeonato Goiano: Goiás x Goiânia (12/2) - derrota do Goiânia no primeiro tempo; Campeonato Gaúcho: Caxias x São Luiz de Ijuí (12/2) - jogador do São Luiz cometer pênalti; Bento Gonçalves x Novo Hamburgo (11/2) - jogador receber cartão amarelo; Campeonato matogrossense: Luverdense x Operário de Várzea Grande (11/2) - manipulação de escanteios; Campeonato Paulista Guarani x Portuguesa (8/2) - cartão amarelo.



OPERAÇÃO PENALIDADE MÁXIMA

A Operação Penalidade Máxima, comandada pelo Ministério Público de Goiás, iniciou em fevereiro deste ano e já havia descoberto suspeitas em partidas da Série B da última temporada. Ainda de acordo com o MPGO, os criminosos buscavam cooptar atletas oferecendo quantias entre R$50 mil e R$ 100 mil reais.

Assim, jogadores precisavam cometer alguns lances pedidos nos jogos. Levar cartão amarelo, cometer um número de faltas, entre outras práticas. Com os resultados combinados, os apostadores tinham lucros altas em vários sites de apostas ou, então, através de laranjas envolvidos.

Na manhã desta terça-feira (18), o MP de Goiás realizou uma grande operação para cumprir três mandados de prisão preventiva e outros 20 de busca e apreensão. Ao todo, o trabalho chegou a 16 cidades de seis estados. São elas: Goianira (GO), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Erechim (RS), Chapecó (SC), Tubarão (SC), São Paulo (SP), Bragança Paulista (SP), Guarulhos (SP), Santo André (SP), Santana do Parnaíba (SP), Santos (SP), Taubaté (SP) e Presidente Venceslau (SP).

O órgão aponta que pelo menos cinco jogos da Série A do Brasileirão de 2022 podem ter tido resultados fabricados por apostadores. No entanto, as partidas não foram reveladas. Além das Séries B e A, os estaduais de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso e de São Paulo (de 2022) também estão na lista.