Brasileirão se valoriza com reforços como Willian, Diego Costa e Andreas Pereira; veja contratações

O futebol brasileiro se valorizou com as últimas movimentações do mercado. Os principais clubes conseguiram repatriar e investir em astros do exterior, em ampliação do nível técnico do elenco. Nomes como Willian, Diego Costa, Andreas Pereira servem de combustível ao espetáculo nacional.

Para a boa apresentação, o esporte precisa de elementos como organização, infraestrutura e um calendário de jogos. A presença de ‘estrelas’ é mais um atrativo e, se o mecanismo econômico impede a manutenção do Neymar na Série A, é positivo o retorno de jogadores mais experientes ou de maior projeção no exterior.

Legenda: Com mercado na Europa, Andreas Pereira escolheu atuar no Flamengo Foto: divulgação / Flamengo

Ao deixar competições com mais status mundialmente, como a Premier League (Inglaterra) e a La Liga (Espanha), ou mesmo os torneios de maior remuneração, a exemplo da China, os atletas escolhem a pressão de grandes torcidas e o desejo de se manter ativo como protagonista.

Jogadores que retornaram ao Brasil em 2021

ATA - Willian (33) - deixou o Arsenal e acertou com o Corinthians até 2023

ATA - Hulk (34) - livre no mercado, acertou com Atlético-MG até 2022

ATA - Diego Costa (35) - livre no mercado, assinou com o Atlético-MG até 2022

ATA - Douglas Costa (30) - pediu para ser emprestado pela Juventus ao Grêmio

ATA - Roger Guedes (24) - rescindiu contrato na China e acertou com o Corinthians até 2025

ATA - Taison (33) - rescindiu contrato na Ucrânia para acertar com o Internacional até 2022

ATA - Kenedy (25) - recusou propostas e foi emprestado pelo Chelsea ao Flamengo

MEI - Renato Augusto (33) - rescindiu contrato na China e acertou com o Corinthians até 2023

MEI - Giuliano (31) - rescindiu contrato na Turquia e acertou com o Corinthians até 2023

MEI - Andreas Pereira (25) - recusou propostas e foi emprestado pelo Manchester United ao Flamengo

LAT - Jorge (25) - rescindiu contrato na França e acertou com o Palmeiras até 2025

Por isso, a perspectiva engrandece a Série A. Desde o retorno ao Brasil, Filipe Luís e Diego Alves se tornaram campeões pelo Flamengo. Hulk, com 34 anos, conseguiu se colocar no radar da Seleção Brasileira pelo Atlético-MG, e o Corinthians melhorou o desempenho com Giuliano e Renato Augusto.

Legenda: Hulk é um dos destaques do Atlético-MG, líder da Série A do Brasileiro Foto: divulgação / Atlético-MG

São passos importantes, que devem ser alinhados também com novos respiros de ideias e técnicos, como os portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira, vencedores da Libertadores em intervalo curto de tempo.