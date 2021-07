Brasileirão de Aspirantes tem Ceará no G-4 e Fortaleza com 100% de aproveitamento

O Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2021 encerrou a 5ª rodada com Ceará e Fortaleza na zona de classificação restando três partidas para fim da fase de grupos. As duas equipes entraram em campo nesta quinta-feira (15) e venceram Fluminense e Vitória-BA, respectivamente.

Na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Alvinegro de Porangabuçu abriu o placar com Cristiano, viu o rival carioca descontar com pênalti de Lucas Barcelos, mas garantiu o triunfo nos acréscimos com Alan. O resultado deixou o atual campeão da competição em 4º do Grupo A, com seis pontos.

No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o time tricolor dominou o clássico nordestino, desperdiçou pênalti com Vitor Ricardo, mas balançou as redes com Wandson e Erick Cunha - Ronaldo descontou. Com 100% de aproveitamento, segue na liderança do Grupo B, com 15 pontos.

Próxima rodada

O Ceará encara o Coritiba na próxima sexta (23), às 15h, no Couto Pereira/PR. O Fortaleza tem pela frente a Ponte Preta na quarta (21), às 15h, no estádio Moisés Lucarelli/SP.

Vale ressaltar que o regulamento prevê confrontos entre os integrantes dos chaveamentos (times do Grupo A x times do Grupo B), em partidas de ida. Ao término das rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam à 2ª fase da competição.

O Clássico-Rei está previsto para o dia 5 de agosto, na rodada final. Com mando tricolor, ocorre no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, às 15h.