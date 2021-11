Brasileirão de 2021 tem a menor troca de treinadores desde 2012

A atual edição do Brasileirão tem até o momento o menor número de trocas de técnico dos últimos 10 anos, igualando a temporada de 2012. Foram 19 alterações, abaixo das 27 registradas na última. Vale ressaltar a nova regra da CBF para o campeonato vigente que limita a troca de treinadores, apesar da prática de "comum acordo" ser presente.

Segundo a nova regulamentação, o clube que demitir o técnico poderá inscrever apenas mais um treinador durante o torneio. Em caso de segunda demissão, o substituto precisará ter pelo menos seis meses no clube. Caso o próprio técnico peça para deixar o comando do time, o clube em questão não sofre com limitação para trocar de comando e escolher outro profissional.

Confira abaixo as trocas de técnico no Brasileirão ano a ano:

2012 - 19

2013 - 24

2014 - 23

2015 - 32

2016 - 29

2017 - 23

2018 - 29

2019 - 26

2020 - 27

2021 - 19

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvodo é o atual técnico do Fortaleza, com trabalho desde o início da Série A Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A regra que limita o troca-troca de técnicos também está em vigor na Série B, que já registrou 23 mudanças, menor marca desde 2016. Na última temporada, foram 30 alternâncias. Tanto na Série A quanto a Série B contam com 20 clubes cada.

Comum acordo

Uma parte dos clubes e dos técnicos têm se utilizado do "comum acordo" para driblar a regra e escapar das limitações de troca impostas pela CBF. O treinador Jair Ventura, demitido da Chapecoense em agosto após dois meses e agora no Juventude, disse ser favorável à nova regra, mas destaca que apresenta falhas e brechas.

"Tive a possibilidade de sair em comum acordo da Chapecoense e não aceitei. Estamos no primeiro ano (da regra). Pode haver coisas a ajustar. Quando há a limitação da troca de técnico, há mais tempo para ele trabalhar e para os jogadores assimilarem suas ideias", contou para a reportagem.

Legenda: Ex-Ceará, o técnico Guto Ferreira está invicto desde que assumiu o Bahia, em 6 de outubro Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Apenas cinco dos 20 times da Série A não trocaram de técnico na atual edição: Atlético-MG (Cuca), Corinthians (Sylvinho), Fortaleza (Juan Pablo Vojvoda), Palmeiras (Abel Ferreira) e RB Bragantino (Maurício Barbieri). Só Abel e Barbieri estão há mais de um ano em seus respectivos clubes.

América-MG, Bahia e Grêmio foram as únicas equipes que trocaram de treinador mais de uma vez. O time de Minas Gerais começou o torneio com Lisca, mudou para Mancini e agora tem Marquinhos Santos. A equipe baiana, agora comandada por Guto Ferreira, chegou a ter Dado Cavalcanti e o argentino Dabove como técnicos. Já o Tricolor Gaúcho iniciou o torneio com Tiago Nunes, que acabou substituído por Felipão e, hoje, conta com Mancini, que estava com o América.