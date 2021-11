Brasileira Marcela Witt é campeã sul-americana de Wingfoil Race em Fortaleza

A brasileira Marcela Witt se tornou campeã sul-americana de Wingfoil Race durante o 5º dia de competições do Superfoil Brasil 2021, realizado na Praia de Iracema, em Fortaleza. A categoria é de velocidade e teve a atleta como a mais rápida nas corridas.

“Consegui ser campeã sul-americana, estou muito feliz, é uma super conquista para mim. Vou me dedicar mais e ano que vem vou chegar mais forte”, comentou Marcela.

Legenda: A Praia de Iracema recebeu o Superfoil Brasil 2021, uma das etapas do Circuito Mundial Foto: Romantsova Photo

No sul-americano masculino, o título de 2021 ficou com o colombiano Ricardo Leccese, enquanto o brasileiro Fernando Novaes foi vice-campeão. O evento recebeu ainda uma etapa do Mundial, em que os europeus dominaram: Titouan Galea levou o título para a Nova Caledônia, sendo campeão com uma etapa de circuito de antecedência.

No feminino, a francesa Olivia Piana surpreendeu e venceu seis das sete corridas disputadas. Com a conquista, ela superou a primeira e segunda do ranking, Bowien Van Der Linden, da Holanda, e Paula Novotna, da República Tcheca, respectivamente.

O Superfoil Brasil 2021 foi a penúltima etapa do circuito mundial de Wingfoil da GWA - Global Wingsports Association, que se encerra em dezembro, em Tarifa, na Espanha. As decisões ocorrem no domingo (21), com cerimônia de premiação.