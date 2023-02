Brasil x Venezuela: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Brasil e Venezuela, se enfrentam na segunda rodada da hexagonal final do Sul-americano sub-20. O jogo acontece nesta sexta-feira, (3), às 19h30 no estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia.

Na competição a seleção brasileira está invicta, ao total são cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. Na artilharia do Brasil, Vitor Roque lidera o ranking com cinco gols, atrás dele estão Andrey Santos, com quatro, e Guilherme Biro, Ronald e Stenio, com um gol cada.

Na fase final o Brasil lidera a classificação com três pontos, seguido de Uruguai e Paraguai.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Mycael, Arthur, Pedroso, Renan e Patryck; Andrey, Alexsander e Gomes; Biro, Vitor Roque e Giovane. Técnico: Ramon Menezes

Venezuela: Benitez, Cova, Uzcategui, Rojas e Rivas; Jimenez, Segovia, Ruiz e Penã; Alcócer e Martínez. Técnico: Fabricio Coloccini

BRASIL X VENEZUELA | FICHA TÉCNICA

Data: 03/02/2022

Horário: 19h30

Local: Estadio Metropolitano de Techo

Árbitro: A definir