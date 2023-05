Brasil x Tunísia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Brasil e Tunísia se enfrentam nesta quarta-feira, (31), em jogo válido pela oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. A partida acontece no estádio Ciudad de la Plata, às 14h30 (de Brasília).

O Brasil garantiu a classificação para as oitavas do torneio após vencer a Nigéria por 2 a 0 e assumir a liderança do Grupo D, com seis pontos. Marcos Leonardo é o artilheiro da equipe no torneio com três gols. A Tunísia se classificou para as oitavas em 3º lugar na primeira fase, no Grupo E, com três pontos.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV e FIFA+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan e Kaiki Bruno; Marlon Gomes, Andrey Santos e Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo e Guilherme Biro. Técnico: Ramon Menezes.

Tunísia: Arfaoui; Ghorbel, Bouchniba, Ouahabi, Saoudi e Elabed; Dhaoui, Dridi, Derbali e El Djebali; Othman. Técnico: Montasser Louhichi.

BRASIL X TUNÍSIA | FICHA TÉCNICA

Data: 31/05/2023

Horário: 14h30

Local: Estádio Ciudad de la Plata

Horário: Halil Umut Meler