Brasil x Tunísia no vôlei masculino das Olimpíadas: veja horário, onde assistir e convocados

A seleção brasileira de vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (23) contra a Tunísia, a partir das 23h05 (horário de Brasília).

O duelo acontece na Ariake Arena, pela fase de grupos do vôlei masculino nas Olimpíadas de Tóquio, e terá transmissão da TV Globo.

Assim como Brasil e Tunísia, estão no grupo B do vôlei masculino os Estados Unidos, a França, a Argentina e a Rússia.

Em Tóquio, a seleção brasileira masculina de vôlei busca sua quarta medalha de ouro em Jogos Olímpicos. O País tem ainda três medalhas de prata no esporte. Esta é a primeira vez que o técnico Renan Dal Zotto atuará em uma Olimpíada como treinador da seleção, após a saída de Bernardinho.

Onde assistir

As transmissões das Olimpíadas de Tóquio poderão ser acompanhadas pelos canais do Grupo Globo. A TV Globo exibirá mais de 200 horas de programação ao vivo. A transmissão desta sexta-feira na TV começa às 22h45 (horário de Brasília)

O conteúdo também estará aberto no GE e no Globoplay. O SporTV terá quatro canais destinados à cobertura das competições, com mais de 840 horas de transmissão.

Convocados

Em Tóquio, a seleção brasileira conta com os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Wallace e Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza e Isac; os ponteiros Lucarelli, Leal, Maurício Borges e Douglas Souza, e o líbero Thales.

Bruninho, os dois Maurícios, Lucão, Lucarelli, Douglas Souza e Wallace estavam na campanha vitoriosa do Rio de Janeiro 2016 e podem entrar para a lista de bicampeões olímpicos.

Dia e horário

A estreia da seleção brasileira de vôlei contra a equipe da Tunísia nas Olimpíadas de Tóquio acontecerá às 23h05 desta sexta-feira (23).

Próximos jogos do vôlei masculino

Brasil x Argentina - segunda-feira (26), às 9h45 (horário de Brasília)

- segunda-feira (26), às 9h45 (horário de Brasília) Brasil x Comitê Olímpico Russo - quarta-feira (28), às 9h45 (horário de Brasília)

- quarta-feira (28), às 9h45 (horário de Brasília) Brasil x Estados Unidos - quinta-feira (29), às 23h05 (horário de Brasília)

- quinta-feira (29), às 23h05 (horário de Brasília) Brasil x França - sábado (31), às 23h05 (horário de Brasília)

Vôlei nas Olimpíadas

Na primeira fase, as 12 seleções estão divididas em dois grupos de seis times cada um. Os países se enfrentam dentro de cada grupoo. Os quatro mais bem colocados de A e B se classificam para as quartas-de-final, em cruzamento olímpico (1A x 4B, 2A x 3B, 1B x 4A e 2B x 3A).

Então, os vencedores avançam para as semifinais. Os ganhadores fazem a disputa da medalha de ouro, enquanto os perdedores se enfrentam pelo bronze.