Brasil x República Tcheca pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário e onde assistir

O Brasil busca embalar na Copa do Mundo de Futsal nesta quinta-feira (16). Após estrear com goleada contra o Vietnã, o time nacional encara a República Tcheca, às 14h (de Brasília), pelo Grupo D. A bola pesada rola no Klaipeda Arena, na Lituânia. A Rede Globo (TV Globo - TV Verdes Mares e SporTV) transmite o duelo ao vivo.

A competição apresenta 32 seleções participantes. O chaveamento brasileiro conta também com o Panamá. No retrospecto, equipe tenta o octacampeonato na modalidade.

Jogos do Brasil na primeira fase

13/09 (segunda-feira), às 14h - Brasil 9x1 Vietnã

16/09 (quinta-feira), às 14h - Brasil x República Tcheca (Globo e SporTV)

19/09 (domingo), às 10h - Brasil x Panamá (Globo e SporTV)

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam ao mata-mata. As quatro principais seleções em termos de pontuação que ficaram na 3ª posição também se classificam para as oitavas de final.

Seleções participantes

Grupo A

Lituânia

Costa Rica

Cazaquistão

Venezuela

Grupo B

Rússia

Egito

Guatemala

Uzbequistão

Grupo C

Portugal

Tailândia

Ilhas Salomão

Marrocos

Grupo D

Brasil

República Tcheca

Panamá

Vietnã

Grupo E

Espanha

Paraguai

Japão

Angola

Grupo F

Argentina

Irã

Sérvia

Estados Unidos