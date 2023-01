Brasil x Paraguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Brasil e Paraguai entram em campo nesta sexta-feira (27), às 21h30 de Brasília, no Estádio Coloso de Palmaseca, em Palmira (COL), para disputar a quinta rodada da fase de grupos do Sul-Americano Sub-20 2023. As seleções estão no Grupo A.

O Brasil ocupa atualmente a liderança, a primeira colocação na tabela de classificação. A seleção soma sete pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, a seleção empatou em 1 a 1 com a Colômbia.

Já o Paraguai está na vice-liderança, na segunda posição do Grupo A do Sul-Americano Sub-20. A seleção soma sete pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, a seleção venceu o Peru por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Mycael; Arthur, Jean, Robert Renan e Patryck; Andrey, Alexsander, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Giovane e Vitor Roque. Técnico: Ramon Menezes.

Paraguai: Ángel Gonzalez, Gilberto Flores, Alan Nuñez, Alexis Cantero, Matías Segovia, Thiago Servín, Diego González, Nelson Gauto, Ariel Gamarra, Allan Wlk, Leonardo Rolón. Técnico: Aldo Bobadilla.

BRASIL X PARAGUAI | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Coloso de Palmaseca, em Palmira (COL)

Data: 27/01/2023 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: a definir