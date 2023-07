Brasil x Panamá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil estreia na Copa do Mundo feminina de 2023 diante do Panamá, nesta segunda-feira (23), a partir das 8h (de Brasília). O duelo inédito, válido pelo Grupo F, será no Estádio Hindmarsh, em Adelaide.

A seleção brasileira vai começar a caminhada em busca do título inédito. Em 2023, as canarinhas disputam a nona Copa do Mundo. Sob comando da técnica Pia Sundhage desde 2019, o time passou por renovação e sofreu algumas baixas por lesões antes do início da competição.

A rainha Marta, que foi poupada em vários treinamentos, deve começar no banco. No entanto, a treinadora garante que a camisa 10 do Brasil está 100% fisicamente.

Já o Panamá vai jogar pela primeira vez o torneio. A classificação inédita para o torneio veio sob comando do técnico Ignacio Quintana. O treinador confia no grupo e alerta:

"Esses primeiros dias da Copa do Mundo deixaram bem claro que não existe rival pequeno. Bem, temos que mostrar que é assim", disse.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Fifa+, CazéTV e no tempo real do Diário do Nordeste.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse. Técnica: Pia Sundhage.

Panamá: Bailety; Castillo, Natis, Pinzón, Baltrip-Reyes, Jaén; Cedeño, Quintero, González, Cox; Tanner. Técnico: Ignacio Quintana

FICHA TÉCNICA

Brasil x Panamá

Data e hora: 24/7, às 8h (de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide (AUS)