Brasil x México: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (3), às 5h (de Brasília), contra o México, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo ocorre no estádio Kashima, no Japão. O Grupo Globo (TV Globo, TV Verdes Mares e o SporTV) transmite a partida ao vivo. O Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real.

Palpites

inter@

Para a partida, o técnico André Jardine ainda aguarda avaliação médica sobre o atacante Matheus Cunha, que deixou o último jogo com uma contratura muscular na coxa esquerda. Em caso de desfalque, Malcom, Paulinho e Reinier brigam pela posição.

Caminho das equipes até às semifinais

O Brasil chega para o mata-mata dos Jogos Olímpicos de Tóquio invicto. Em quatro partidas disputadas, a equipe conquistou três vitórias e um empate, além de ter marcado oito gols e sofrido apenas três. Encerrou a fase de grupos na 1ª colocação do Grupo F, com 7 pontos. Nas quartas, eliminou o Egito com triunfo por 1 a 0.

A seleção mexicana, por sua vez, encerrou a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo A, com seis, desbancando África do Sul e França. Com a ataque mais positivo da competição (14), goleou a Coreia do Sul na última eliminatória em vitória por 6 a 3.

Ficha técnica | veja horário, onde assistir e escalação

Brasil x México - Semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Local: Estádio Kashima, em Kashima (JAP)

Horário: 05h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste

Provável escalação ( Brasil ): Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison. Técnico : André Jardine.

): Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison. : André Jardine. Provável escalação (México): Ochoa; Lorona, Montes, Vasquez e Angulo; Rodriguez, Cordova e Romo; Lainez, Martin e Vega. Técnico: Jaime Lozano.