Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário e onde assistir

O Brasil segue vivo no mata-mata da Copa do Mundo de Futsal. A equipe de Marquinhos Xavier enfrenta o Marrocos, neste domingo (26), às 10h (horário de Brasília), pelas quartas de final da competição mundial. O duelo acontece na Vilnius Arena, em Vilnius, na Lituânia.

Diante da seleção marroquina, o Brasil defenderá uma invencibilidade de quatro jogos na competição mundial (9x1 no Vietña, 4x0 na República Tcheca, 5x1 no Panamá e 4x2 no Japão) para seguir vivo no sonho de conquistar o hexacampeonato. O time brasileiro anotou 22 gols e sofreu apenas quatro. O pivô Ferrão é o artilheiro da Copa do Mundo de Futsal, tendo balançado a rede sete vezes.

Os marroquinos, por sua vez, buscam fazer história na Lituânia. A equipe dirigida por Hicham Dguig chegou à fase mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez. Em quatro partidas, conquistaram duas vitórias e dois empates (na fase de grupos). Nas oitavas de final, eliminaram a Venezuela.

O vencedor do confronto enfrenta o vencedor de Rússia x Argentina na semifinal.

Legenda: Ferrão é o artilheiro da Copa do Mundo de Futsal com sete gols marcados em quatro partidas Foto: Thais Magalhães/CBF

Ficha técnica

Brasil x Marrocos - quartas de final da Copa do Mundo

Local: Vilnius Arena, em Vilnius, na Lituânia

Data: 26/09/2021 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV