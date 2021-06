Brasil x Japão: confira horário e onde assistir a semifinal da Liga das Nações de Vôlei feminina

Na semifinal da Liga das Nações, a seleção feminina de vôlei do Brasil encara a fase como um teste para as Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira (24), as mulheres duelam com o Japão, às 11h, na cidade de Rimini, na Itália, por uma vaga na decisão de um título inédito. Na outra chave, Estados Unidos e Turquia se enfrentam às 14h.

A final será na sexta (25), às 14h. Na mesma data, às 11h, será realizado o confronto pelo terceiro lugar.

Transmissão

A partida será transmitida pelo canai SporTV 2.

Momento

Bicampeã olímpica (Pequim-2008 e Londres-2012) e eliminada nas quartas dos Jogos Olímpicos Rio-2016, a seleção teve perdas importantes ao longo do atual ciclo, como as centrais Fabiana Claudino (tornou-se mãe) e Thaísa (aposentou-se da seleção).

A equipe também sofreu tropeços, como a 4ª colocação na Copa do Mundo e o 7º lugar no Mundial de 2018. O processo é de retomada na Liga das Nações, no entanto. O time do técnico José Roberto Guimarães, com 13 vitórias e duas derrotas, ficou atrás apenas dos Estados Unidos na fase de classificação.

Retrospecto

A Seleção perdeu para as norte-americanas e para a China, mas venceu Sérvia e Itália. Essas quatro equipes são consideradas fortes candidatas na briga por medalhas. No entanto, com exceção dos EUA, as favoritas jogaram sem as principais atletas.

O Brasil já venceu o Japão, adversário na semifinal, nesta edição do torneio, por por 3 sets a 0 (25/15, 25/19 e 25/21). Além do desejo de avançar à final, a equipe vive cada desafio em Rimini como oportunidade para se acertar dentro da quadra.

Estratégia

A Seleção é a atual vice-campeã da Liga das Nações, em 2019 perdeu para os Estados Unidos. Para o duelo da semifinal, Zé Roberto contará com a capitã e ponteira Natália pela segunda vez na competição.

Após se recuperar de cirurgia no dedo mínimo da mão esquerda, atuou poucos minutos nos triunfos contra Holanda e Turquia.

Brasil x Japão

Competição: semifinal da Liga das Nações feminina

Local: Rimini, na Itália

Horário: 24h (de Brasília) desta quinta-feira (24)